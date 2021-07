Sarri difende Muriqi e avverte i tifosi: “Se vi sento dire qualcosa su di lui…”. Il video (Di sabato 17 luglio 2021) Sarri è subito entrato nel mondo Lazio. Il tecnico è stato protagonista di questi primi giorni di ritiro ad Auronzo e questa mattina, dopo la seduta d’allenamento, si è avvicinato agli spalti avvertendo i tifosi presenti: “Se vi sento dire qualcosa su Muriqi, vi faccio svuotare… (dalle gratinate, ndr)”. Una dura presa di posizione che dimostra quanto Sarri voglia tenere unito il gruppo in questa importante fase di ritiro. Niente distrazioni e soprattutto nessuna polemica. Questo suo messaggio è stato accolto da un forte applauso da parte del pubblico ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021)è subito entrato nel mondo Lazio. Il tecnico è stato protagonista di questi primi giorni di ritiro ad Auronzo e questa mattina, dopo la seduta d’allenamento, si è avvicinato agli spaltindo ipresenti: “Se visu, vi faccio svuotare… (dalle gratinate, ndr)”. Una dura presa di posizione che dimostra quantovoglia tenere unito il gruppo in questa importante fase di ritiro. Niente distrazioni e soprattutto nessuna polemica. Questo suo messaggio è stato accolto da un forte applauso da parte del pubblico ...

