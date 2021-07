Sanzioni nella notte della vittoria agli Europei | alcolici venduti a minorenni e guida in stato di ebbrezza

Advertising

DReqvenge2020 : RT @Meira85253235: @robersperanza Durante le restrizioni dell'anno scorso erano gli unici locali aperti, neanche una sanzione ma al vecchie… - Meira85253235 : @robersperanza Durante le restrizioni dell'anno scorso erano gli unici locali aperti, neanche una sanzione ma al ve… - DuccioTessadri : Articolo delle note anticipatrici di DPCM Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni. Significa che il Green Pass nella s… - AlfiereInBianco : @mariaromey @Nudols3 @Giusepp51492162 @PieroSansonetti Vale la pena ricordare che essere fascisti, semmai Meloni lo… - simonechiarelli : Jogginar: Le sanzioni amministrative nella L. 689/1981 (14/7/2021) - Concorsi pubblici / Lezioni - Community Omniav… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanzioni nella

ChietiToday

Nello specifico, così come indicatocircolare ufficializzata dalla Guardia di Finanza ... tassandoli con multe dal valore massiccio con l'applicazione di corpose. Ecco, perché l'...Controlli serrati dei carabinieri di Ortonanotte fra domenica e lunedì, quando in tanti si sono riversati nelle strade cittadine per festeggiare la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei. In particolare, i militari si sono ...Sono arrivate le sanzioni definitive nell'inchiesta che ha coinvolto gli arbitri italiani. Il tutto è iniziato a maggio e l'accusa per alcuni fischietti è quella di aver ...Attività illecite di gestione dei rifiuti in via Lazio: fermavano i mezzi diretti all'isola ecologica e si facevano consegnare il materiale destinato al corretto smaltimento ? ...