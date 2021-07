Santiago e Stefano De Martino in vacanza insieme dopo la nascita di Luna

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 17 luglio 2021) Da poco meno di una settimana, il figlio diDee Belen Rodriguez, è diventato fratello maggiore. Il piccolo Deha atteso nella villa dove tutta la famiglia è inl’arrivo diMarì e poi è partito per le vacanze con il papà. Armonia perfetta tra i due ex che come sempre continuano a fare di tutto per il bene di. La scelta più giusta era proprio questa, attendere che Belen desse alla luce sua figlia, fare conoscere i fratellini e poi dare il giusto spazio anche aDeche non ...