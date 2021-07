Salvini | ultimatum a Letta | vediamoci o la legge Zan affonda Il Pd replica | non sei credibile

(Di sabato 17 luglio 2021) Matteotenta ancora in extremis una mediazione con Enricosul ddl Zan in Senato. Ormai anche nel centrosinistra c’è la consapevolezza che mandare il testo al voto senza modifiche è un salto nel buio: lo dimostra il voto sulle questioni sospensive bocciate con un solo voto di scarto (grazie all’intervento in extremis di Ciampolillo).: incontriamoci martedì Di qui la mossa diche propone a a Enrico, per l’ennesima volta, “una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede”. Il leader della Lega chiede un incontro nella giornata di martedì, “prima ...

Quella di Matteo, più che una nuova proposta di dialogo, questa volta somiglia a un vero e proprio: al centro delle parole del leader leghista il Ddl Zan. "Propongo a Enrico Letta, per l'ennesima ...Dopo l'di ieri, oggi Matteotorna alla carica e propone a Enrico Letta un incontro. Martedì prossimo. Obiettivo: cercare una mediazione sul ddl Zan. 'Propongo a Enrico Letta, per l'ennesima ...Vediamoci martedì per mediare “o il ddl Zan finisce male”. Questo l’ultimo appello di Matteo Salvini al segretario dem Enrico Letta sulla legge contro l’omotransfobia all’esame del Senato, un ddl al c ...Matteo Salvini ora passa agli ultimatum al leader del Pd per frenare il cammino del disegno di legge contro l’omotransfobia che sarà discusso in il 20 luglio. A favore della mediazione proposta da ...