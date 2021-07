Salvini a Letta: 'Vediamoci per mediazione su ddl Zan o finirà male'. Ma il Pd dice no (Di sabato 17 luglio 2021) Il leader leghista propone un incontro martredì prossimo ma il segretario dem lo definisce un 'interlocutore inaffidabile su questa materia' e rimanda ogni dibattito al Parlamento Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 luglio 2021) Il leader leghista propone un incontro martredì prossimo ma il segretario dem lo definisce un 'interlocutore inaffidabile su questa materia' e rimanda ogni dibattito al Parlamento

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Milano è città accogliente e liberale, sul #DDLZan aspetto una telefonata di Letta. Approviamo pene pesan… - fattoquotidiano : Italia viva mette il veto sul segretario Pd e potrebbe sostenere il candidato leghista (di Giacomo Salvini)… - LaStampa : Ddl Zan, l’ultimatum di Salvini a Letta: “Vediamoci martedì, o finirà male” - PieraBelfanti : Letta risponde picche alle pressioni sull ddl Zan:'Salvini inaffidabile, andremo in parlamento' - leoberthi : RT @ChiodiDonatella: #LETTA: 'CON #SALVINI SUL #DDLZAN NON CI PARLO'. INVECE SUL RESTO CERTE CHIACCHIERATE... Quello 'responsabile', per i… -