Saltamartini | ' Se cresce il rischio inevitabili le restrizioni Un milione di prime dosi a fine mese | caccia ai 300mila che mancano'

ANCONA - Filippo, assessore alla Sanità: l'Italia è divisa sull'introduzione del green pass alla francese per accedere a ristoranti, bar, locali pubblici e mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Qual è ...la rappresentanza italiana tra i popolari europei, oggi infatti durante la riunione del ... Barbara, esponente storica della destra sociale, molto legata al territorio. "Roma è la ...La Regione e il suo assessore alla salute, Filippo Saltamartini, a caccia dei 300mila marchigiani che non hanno risposto alla vaccinazione. È questo il cruccio principale di Palazzo Raffaello, in ...L’assessore Saltamartini: "Lontani dalla zona gialla. Ad agosto un milione di immunizzati, persino la tv tedesca ci ha preso a modello" ...