Sale la paura contagi alle Olimpiadi: 15 casi tra lavoratori e giornalisti. C'è il primo caso nel Villaggio olimpico (Di sabato 17 luglio 2021) Sono almeno 15 i casi positivi al Coronavirus di persone in vario modo legate ai Giochi olimpici di Tokyo. La preoccupazione nel Comitato olimpico era già cresciuta questa mattina a sei giorni dall'inizio dei Giochi, dopo la scoperta del primo contagio all'interno del Villaggio olimpico. L'organizzazione ha poi chiarito che non si tratta di un atleta, ma di una persona arrivata dall'estero, della quale però ancora non è stata rivelata né l'identità né il suo stato di salute. Tra gli altri contagiati nelle ultime 24 ore legati alle ...

