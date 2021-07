Sabrina e Corina, le donne nuove del West (Di sabato 17 luglio 2021) Sono cresciuta in una casa di adobe con mia madre e mia nonna a Saguarita, in Colorado. Eravamo solo noi ragazze. Di uomini, nessuna traccia. Mia madre diceva sempre che suo padre era morto per mano di un pazzo a causa di un orologio d’oro, ma una volta invece nonna mi ha detto un’altra cosa: a ucciderlo erano state solo e soltanto le sue stesse mani. E quanto a mio padre, aveva chiesto a mia madre di uscire e l’aveva portata a un drive-in su Alonzo Lane. “E tu, bambina mia, sei il motivo per cui le brave ragazze non si siedono in macchina con i ragazzi”.Kali Fajardo-Anstine, “Sabrina & Corina” (Racconti edizioni) Lunga vita alla Racconti edizioni, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) Sono cresciuta in una casa di adobe con mia madre e mia nonna a Saguarita, in Colorado. Eravamo solo noi ragazze. Di uomini, nessuna traccia. Mia madre diceva sempre che suo padre era morto per mano di un pazzo a causa di un orologio d’oro, ma una volta invece nonna mi ha detto un’altra cosa: a ucciderlo erano state solo e soltanto le sue stesse mani. E quanto a mio padre, aveva chiesto a mia madre di uscire e l’aveva portata a un drive-in su Alonzo Lane. “E tu, bambina mia, sei il motivo per cui le brave ragazze non si siedono in macchina con i ragazzi”.Kali Fajardo-Anstine, “” (Racconti edizioni) Lunga vita alla Racconti edizioni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Corina L'America chicana di Kali Fajardo - Anstine Anche sulla copertina di Sabrina & Corina di Kali Fajardo - Anstine, uscito da poco per Racconti edizioni, c'è una donna con il cuore di fuori, tra le mani; e così sono le protagoniste di questa ...

Nel granaio delle madri - bambine Sabrina e Corina, nel racconto che dà il titolo all'intero volume di Kali Fajardo - Anstine ( Sabrina & Corina , Roma, Racconti edizioni, 2021, pagine 300, euro 18, traduzione di Federica Gavioli), ...

Sabrina e Corina, le donne nuove del West Il Foglio Sabrina e Corina, le donne nuove del West Hanno il cuore in mano, esposto, nudo, anche mentre si difendono e fanno le dure. Felici di essere vive, ma con una malinconia dovuta alla conoscenza del dolore. Sono le "chicane" dei racconti di Kali ...

