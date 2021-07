S Demetrio senza pace | Braca al nuovo parroco | “Estromessi e sgomberati”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Usa toni aspri e muove accuse forti Rossano, organizzatore dell’associazione Venite Libenter di Salerno. Per anni l’associazione aveva collaborato con ildi Sandon Mario Salerno alla offerta settimanale di pasti aitetto nei locali della parrocchia. Il recente subentro delsacerdote don Rosario Petrone all’uscente don Mario, giunto a scadenza naturale del mandato novennale, aveva rotto questo equilibrio. La decisione di don Mario di sospendere il servizio in attesa delle decisioni, in merito, di don Rosario avevano già spinto Rossano ...