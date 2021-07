Russia, allo Zenit la Supercoppa. Battuta 3-0 la Lokomotiv Mosca (Di sabato 17 luglio 2021) Lo Zenit San Pietroburgo inizia nel migliore dei modi anche la nuova stagione. Dopo aver vinto lo scorso campionato, la compagine di Semak ha schiantato nella finale di Supercoppa russa la Lokomotiv Mosca che aveva vinto la coppa nazionale nella scorsa stagione. Risultato finale un netto 3-0 a favore dello Zenit, che trova la rete con Kuzyaev, Azmoun ed Erhokin. Foto: Logo Zenit L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) LoSan Pietroburgo inizia nel migliore dei modi anche la nuova stagione. Dopo aver vinto lo scorso campionato, la compagine di Semak ha schiantato nella finale dirussa lache aveva vinto la coppa nazionale nella scorsa stagione. Risultato finale un netto 3-0 a favore dello, che trova la rete con Kuzyaev, Azmoun ed Erhokin. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

