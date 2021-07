Ruoli 2021, sì a 112 mila assunzioni di docenti precari. Nuovo concorso straordinario su posti non assegnati (Di sabato 17 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti precari: la buona notizia, arrivata ieri, è che il MEF ha autorizzato l'assunzione su tutti i posti richiesti dal Ministero dell'istruzione, più di 112mila. Nei prossimi giorni arriverà la distribuzione per classe di concorso e provincia. La procedura prevede tre fasi: una ordinaria, una straordinaria, un Nuovo concorso straordinario sui posti eventualmente non assegnati, seguito da un percorso di formazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 luglio 2021) Immissioni in ruolo: la buona notizia, arrivata ieri, è che il MEF ha autorizzato l'assunzione su tutti irichiesti dal Ministero dell'istruzione, più di 112. Nei prossimi giorni arriverà la distribuzione per classe die provincia. La procedura prevede tre fasi: una ordinaria, una straordinaria, unsuieventualmente non, seguito da un percorso di formazione. L'articolo .

