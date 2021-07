Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il secondo raduno di Parma (Di sabato 17 luglio 2021) L’Italia del Rugby femminile si raduna in vista della prossima stagione: le azzurre si ritrovano ancora a Parma dal 22 al 25 luglio presso la struttura federale di Moletolo. Rispetto al primo collegiale (8-11 luglio) mancano Ilaria Arrighetti e Serena Settembri, ma tornano Lucia Cammarano e Sara Barattin, con quest’ultima che rientra dall’infortunio rimediato nel Sei Nazioni. LE convocate dell’Italia Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 98 caps) Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 61 caps) Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroveri), 27 caps Beatrice CAPOMAGGI (Arredissima Villorba, 3 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) L’Italia delsi raduna in vista della prossima stagione: le azzurre si ritrovano ancora adal 22 al 25 luglio presso la struttura federale di Moletolo. Rispetto al primo collegiale (8-11 luglio) mancano Ilaria Arrighetti e Serena Settembri, ma tornano Lucia Cammarano e Sara Barattin, con quest’ultima che rientra dall’infortunio rimediato nel Sei Nazioni. LESara BARATTIN (Arredissima Villorba, 98 caps) Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 61 caps) Lucia CAMMARANO (Belve Neroveri), 27 caps Beatrice CAPOMAGGI (Arredissima Villorba, 3 ...

