Rugby | ct Georgia positivo al Covid-19 e ricoverato in gravi condizioni

(Di sabato 17 luglio 2021) Il ct della Nazionalena diLevan Maisashvili è statoa Johannesburg (Sud Africa) inin seguito alla positività al-19 rilevata dopo il test match giocato contro gli Springboks lo scorso 2 luglio. Anche cinque membri del team dellasono risultati positivi e il secondo test match contro il Sudafrica è stato annullato, così come il match in programma il 17 luglio a Tbilisi contro la Scozia. La Fedena ha fatto sapere che Maisashvili ha riportatodanni ai ...

Il test match in programma venerdì tra i campioni del mondo del Sudafrica e la Georgia è stato annullato a causa della positività al Covid - 19 di cinque giocatori degli Springboks, del ct Jacques Nienaber e di cinque membri dello staff. Al penultimo tampone erano già emersi due ... Il ct della Nazionale georgiana di Rugby Levan Maisashvili è stato ricoverato a Johannesburg ... Anche cinque membri del team della Georgia sono risultati positivi e il secondo test match contro il ... Non ha pace il tour dei British & Irish Lions in Sudafrica. Rinviato di un anno nel 2020 a causa della pandemia, ora la sfida finale contro i campioni del mondo è in forte dubbio dopo che ci sono stat ...