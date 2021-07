Royal Family, la clamorosa rivelazione di Harry: a Londra sono sicuri! (Di sabato 17 luglio 2021) La notizia riguarderebbe la piccola Lilibet Diana e un ritorno nel Regno Unito Harry e Meghan sono sempre al centro delle attenzioni della Royal Family. Le loro dichiarazioni nel corso dell’ultimo anno non sono passate di certo inosservate a Buckingham Palace, innescando delle polemiche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 luglio 2021) La notizia riguarderebbe la piccola Lilibet Diana e un ritorno nel Regno Unitoe Meghansempre al centro delle attenzioni della. Le loro dichiarazioni nel corso dell’ultimo anno nonpassate di certo inosservate a Buckingham Palace, innescando delle polemiche L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Un’altra faida tra fratelli nella royal family: Carlo non vuole che Edoardo sia duca di Edimburgo - Leaderdelsettor : Strano che la 'royal family italiana' non abbia ancora proferito parola sul Green-Pass - VanityFairIt : Ci mancava - Gattina721 : 'Un’altra faida tra fratelli nella royal family: Carlo non vuole che Edoardo sia duca di Edimburgo'… - SaCe86 : #RoyalFamily, nuova bufera a causa della clamorosa decisione: c’entrano Harry e Meghan -