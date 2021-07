Rossetti | frange | colpi di forbice | le tendenze beauty da non dimenticare

Leggi su iodonna

(Di sabato 17 luglio 2021) Il sipario su Cannes 2021 non è ancora calato, ma la 74° edizione del Festival del Cinema ha già idealmente assegnato più di una Palma d’oro in fattolook, confermando, da un lato, trend che già erano nell’aria, dall’altro suggerendo nuovi spunti, come sempre accade sui red carpet più glamour. Cannes 2021, ilook più belli sul red carpet guarda le foto ...