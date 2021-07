Rosa Perrotta e Pietro | perché il secondo figlio si chiamerà Mario Achille

Advertising

__davidxx__ : nadia rinaldi che fista rosa perrotta - 21_federica : Questa scelta fortunata dato che tutte le coppie invitate stanno ancora insieme P.s. una cosa non è cambiata: Rosa… - maicnagioia : Oddio avevo quasi rimosso ROSA IN DOLCE ATTESA PERROTTA ???????????? che trash #LaScelta #uominiedonne - SpockEva : Mi sono appena ricordata di quando la gravidanza di Rosa Perrotta durò tipo 23 mesi - mintvbasil : mia madre e rosa perrotta hanno lo stesso ginecologo. -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta

Gossip e TV

Ancora un fiocco azzurro pere Pietro Tartaglione . La coppia nata a Uomini e Donne nel 2017 è in attesa del secondogenito dopo Domenico Ethan , arrivato nel 2019. La nuova gravidanza ha fatto slittare per l'...Pietro Tartaglione di Uomini e Donne: 'Un terzo figlio?non vuole'e Pietro Tartaglione diventeranno presto genitori del loro secondo figlio. I due l'hanno annunciato qualche settimana fa sui social mandando al settimo cielo i ...Ancora un fiocco azzurro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e Donne nel 2017 è in attesa del secondogenito dopo Domenico Ethan, arrivato nel 2019. La nuova gravidanza ha f ...A breve Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, noti volti di Uomini e Donne, diventeranno genitori per la seconda volta. Dopo l’annuncio social, l’ex corteggiatore ha voluto rilasciare un’intervista al ...