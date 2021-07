Roma, ufficiale: Pau Lopez ceduto in prestito al Marsiglia (Di sabato 17 luglio 2021) “La Roma ha sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e un variabile per un massimo di 500 mila euro”. Sono queste le parole della Roma all’interno di un comunicato indirizzato ad annunciare la cessione di Pau Lopez al Marsiglia. “L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro”, aggiunge la ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) “Laha sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore PauSabata all’Olympique, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e un variabile per un massimo di 500 mila euro”. Sono queste le parole dellaall’interno di un comunicato indirizzato ad annunciare la cessione di Paual. “L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro”, aggiunge la ...

Calciomercato Roma, cessione UFFICIALE in Primavera AsRomaLive.it Ufficiale, Pau Lopez va in prestito al Marsiglia: cifre e dettagli dell’operazione UFFICIALE PAU LOPEZ MARSIGLIA – Dopo l’annuncio del Marsiglia di qualche giorno fa, oggi è arrivato anche quello della Roma: Pau Lopez si trasferisce all’OM in prestito con obbligo di riscatto fissato ...

UFFICIALE, Pau Lopez ceduto in prestito al Marsiglia (COMUNICATO) Arriva l’annuncio del passaggio del portiere spagnolo al Marsiglia in prestito ? Pau Lopez ceduto a titolo temporaneo all’Olympique Marsiglia In bocca al lupo, Pau! #ASRoma pic.twitter.com/hcrkYaOQ7L ...

