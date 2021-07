Roma, ufficiale il rinnovo di De Rossi: guiderà ancora la Primavera (Di sabato 17 luglio 2021) La Roma ha annunciato il rinnovo contrattuale di Alberto De Rossi, tecnico della Primavera giallorossa: il comunicato ufficiale La Roma ha annunciato il rinnovo contrattuale di Alberto De Rossi, tecnico della Primavera giallorossa e padre dell’ex centrocampista Daniele. Il comunicato ufficiale. «L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con Alberto De Rossi come allenatore della Primavera per la stagione 2021-22?. Queste le ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Laha annunciato ilcontrattuale di Alberto De, tecnico dellagiallorossa: il comunicatoLaha annunciato ilcontrattuale di Alberto De, tecnico dellagiallorossa e padre dell’ex centrocampista Daniele. Il comunicato. «L’ASè lieta di annunciare ildel contratto con Alberto Decome allenatore dellaper la stagione 2021-22?. Queste le ...

