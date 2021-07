Roma, Primavera: il tecnico Alberto De Rossi rinnova il suo contratto (Di sabato 17 luglio 2021) L’AS Roma ha comunicato che il tecnico della Primavera Alberto De Rossi, padre di Daniele, ha rinnovato il suo contratto per la stagione 2021-22. Il tecnico è alla guida della Primavera giallorossa da 18 anni e ha conquistato 3 scudetti, 2 coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. “Siamo educatori, prima di ogni cosa. E il nostro lavoro è un altro, è quello di formare uomini prima ancora che calciatori” ha detto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) L’ASha comunicato che ildellaDe, padre di Daniele, hato il suoper la stagione 2021-22. Ilè alla guida dellagiallorossa da 18 anni e ha conquistato 3 scudetti, 2 coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. “Siamo educatori, prima di ogni cosa. E il nostro lavoro è un altro, è quello di formare uomini prima ancora che calciatori” ha detto. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma, Primavera: il tecnico Alberto #DeRossi rinnova il suo contratto - Gideomatic_ : RT @ASRomaPress: Official: Alberto De Rossi renews as Roma’s Primavera manager - ASRomaPress : Official: Alberto De Rossi renews as Roma’s Primavera manager - VoceGiallorossa : ??COMUNICATO AS ROMA - Alberto De Rossi guiderà la Primavera anche nella stagione 2021/2022 #ASRoma… - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Alberto #DeRossi rinnova con la #RomaPrimavera ?? “Amo il mio lavoro, lo svolgo con infinita passione' ?? Il comunica… -