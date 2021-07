Roma | Mourinho manda al tappeto anche Veretout

Advertising

- La prima parola che viene in mente guardando l'allenamento di Joséè intensità . La seconda è invece unità. Perché lanonostante i 32 gradi, il sole cocente e l'umidità alle stelle non smette mai di correre per il suo tecnico che in poche settimane ha ...... ma il ragazzo (confermato capitano della squadra di) non vuole spostarsi dalla Capitale. Nelle prossime settimane si terranno degli incontri per trovare l'accordo tra le parti con la...Allenamenti intensi, giocatori stremati ma tutti felici. Grande feeling tra il tecnico e Dzeko. Zaniolo va al massimo, Darboe è un pupillo dello staff e i portieri lavorano sodo ...Il laterale giallorosso, classe 2002, si è infortunato nel corso dell'amichevole contro il Montecatini terminata 10-0 per la formazione di Mou.