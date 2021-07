Roma ed Inter, sentite Telles: «Non vedo l’ora di dimostrare il mio valore allo United» (Di sabato 17 luglio 2021) L’esterno del Manchester United Alex Telles ha parlato sul sito ufficiale del club raffreddando la pista Inter Intervistato sul sito ufficiale del Manchester United, l’obiettivo di Inter e Roma Alex Telles ha parlato dell’inizio della nuova stagione. «Sono molto felice di essere tornato qui. È un piacere essere al Manchester United per la mia seconda stagione. Nella scorsa siamo andati molto vicini a vincere dei trofei e iniziamo la nuova stagione con tanta voglia e ho il desiderio di dimostrare il mio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) L’esterno del ManchesterAlexha parlato sul sito ufficiale del club raffreddando la pistavistato sul sito ufficiale del Manchester, l’obiettivo diAlexha parlato dell’inizio della nuova stagione. «Sono molto felice di essere tornato qui. È un piacere essere al Manchesterper la mia seconda stagione. Nella scorsa siamo andati molto vicini a vincere dei trofei e iniziamo la nuova stagione con tanta voglia e ho il desiderio diil mio ...

