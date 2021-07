Roma, Daniele Ricci vince la Coppa di Germania: “Ponte di Nona da oggi è tricolore” (Di sabato 17 luglio 2021) E’ l’anno dell’Italia e degli italiani: prima i Maneskin, poi gli Euro2020 e ancora Berrettini. Tra poco ci saranno anche le Olimpiadi di Tokyo e sicuramente la maglia Azzurra sarà portata con passione e sudore. Tuttavia anche dalle piccole realtà quotidiane, quelle che non finiscono sempre in prima pagina sul giornale, ci sono tante vittorie. E’ il caso di Daniele Ricci, un giovanissimo pattinatore di Ponte di Nona, nella periferia di Roma. Lo scorso 12 luglio era stato convocato (dopo la nomina di Campione d’Italia) agli Europei con la nazionale Italiana che si sarebbero svolti dopo qualche giorno in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 luglio 2021) E’ l’anno dell’Italia e degli italiani: prima i Maneskin, poi gli Euro2020 e ancora Berrettini. Tra poco ci saranno anche le Olimpiadi di Tokyo e sicuramente la maglia Azzurra sarà portata con passione e sudore. Tuttavia anche dalle piccole realtà quotidiane, quelle che non finiscono sempre in prima pagina sul giornale, ci sono tante vittorie. E’ il caso di, un giovanissimo pattinatore didi, nella periferia di. Lo scorso 12 luglio era stato convocato (dopo la nomina di Campione d’Italia) agli Europei con la nazionale Italiana che si sarebbero svolti dopo qualche giorno in ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, Daniele Ricci vince la Coppa di Germania: “Ponte di Nona da oggi è tricolore” - giorgiodean : @DanieleGianca @MeglioTw @solorobabuona @JimmyOfficialTW Daniele, perdonami: evidentemente non ho parlato con Nino… - Daniele_asroma9 : RT @romanismo85: @doderismo Non si è incontrata la As Roma. Semplicemente perché la vera As Roma non fa calcio a 8. Buonanotte stupido. - Daniele_asroma9 : RT @AliprandiJacopo: Dell’allenamento visto a Trigoria mi ha sorpreso l’intensità ma soprattutto la voglia dei giocatori di uscire dal camp… - daniele_geek : RT @giangolz: Riprendendo la mia macchina, mi assale davvero un senso di sconforto per ciò che è diventata #Roma -