Ritiro Napoli | il gesto inaspettato di Spalletti | i tifosi già lo amano

Advertising

sscnapoli : ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - sscnapoli : ?? Il programma del ritiro a Dimaro dal 15 al 25 luglio! ?? - DiMarzio : #Napoli, #Lozano dimesso dall'ospedale: lascerà il ritiro - cn1926it : FOTO Il #Napoli annuncia: #Zielinski lunedì sarà a #Dimaro - sportli26181512 : Napoli, Zielinski pronto a tornare: ecco quando si unirà alla squadra: Terzo giorno di ritiro a Dimaro per il Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritiro Napoli

GonfiaLaRete

Il centrocampista ha giocato gli Europei con la Polonia Ilha comunicato attraverso i propri canali social che Piotr Zielinski raggiungerà il resto della squadra inlunedì. Il ...Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, in questi giorni è ina Dimaro con ilal servizio di Luciano Spalletti. La prossima, però, potrebbe essere la settimana decisiva, o addirittura ...Terzo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli che si prepara in vista della stagione 2021/22. Gli azzurri sono al lavoro ma ci sono comunque diverse assenze importanti dovuti agli impegni con le ...Nessuna follia o richiesta particolare sul calciomercato. La linea tracciata da Spalletti durante la conferenza stampa nel ritiro di Dimaro è chiara: il Napoli non può e non vuole spendere grosse ...