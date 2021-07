Rinnovo Insigne, ADL non cederà alle sue richieste: lo scenario (Di sabato 17 luglio 2021) "Il Presidente e Lorenzo sono uomini decisi, si vedranno ed andranno al sodo", così ha commentato Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro-Folgarida, la vicenda legata al Rinnovo contrattuale di Insigne. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, titola "L'ultimo Insigne": Lorenzo vorrebbe un contratto che veda un ritocco verso l'alto, ma non l'avrà certamente da Aurelio De Laurentiis che non cederà alle sue richieste e potrà decidere di farlo andar via a scadenza. Il Rinnovo a cifre superiori a quelle che già percepisce, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) "Il Presidente e Lorenzo sono uomini decisi, si vedranno ed andranno al sodo", così ha commentato Luciano Sptti ieri in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro-Folgarida, la vicenda legata alcontrattuale di. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, titola "L'ultimo": Lorenzo vorrebbe un contratto che veda un ritocco verso l'alto, ma non l'avrà certamente da Aurelio De Laurentiis che nonsuee potrà decidere di farlo andar via a scadenza. Ila cifre superiori a quelle che già percepisce, ...

