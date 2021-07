Rifiuta il vaccino perchè “è veleno”: padre no vax di 3 figli muore dopo il contagio (Di sabato 17 luglio 2021) Un 54enne ha Rifiutato di farsi vaccinare contro il covid sostenendo che si tratta di veleno. Ma è stato contagiato e dopo poche settimane in terapia intensiva è morto Sosteneva che i vaccini anti Covid non fossero altro che “veleno” e per questo aveva a più riprese confermato la sua volontà di non sottoporsi alla L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 17 luglio 2021) Un 54enne hato di farsi vaccinare contro il covid sostenendo che si tratta di. Ma è stato contagiato epoche settimane in terapia intensiva è morto Sosteneva che i vaccini anti Covid non fossero altro che “” e per questo aveva a più riprese confermato la sua volontà di non sottoporsi alla L'articolo NewNotizie.it.

