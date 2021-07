Richiamo alimentare per semi di sesamo: composto chimico pericoloso (Di sabato 17 luglio 2021) Alcune confezioni di semi di sesamo sono contaminate da ossido di etilene oltre la norma. Se si acquista la confezione, non consumarla Sono sempre maggiori i controlli del Ministero della Salute in merito ai prodotti alimentari di origine industriale. In particolare le spezie ed i semi sono facilmente contaminabili da patogeni esterni a causa di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 17 luglio 2021) Alcune confezioni didisono contaminate da ossido di etilene oltre la norma. Se si acquista la confezione, non consumarla Sono sempre maggiori i controlli del Ministero della Salute in merito ai prodotti alimentari di origine industriale. In particolare le spezie ed isono facilmente contaminabili da patogeni esterni a causa di L'articolo proviene da Consumatore.com.

