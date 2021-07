Responsabilità sociale d’impresa e sicurezza sul lavoro: bando per premiare le aziende virtuose (Di sabato 17 luglio 2021) Ires Fvg capofila. Rosolen: «Valorizzare modelli di sviluppo sostenibile» È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di riconoscimenti a favore di imprese regionali che si siano distinte in tema di applicazione delle procedure di sicurezza e salute dei lavoratori e nell’adozione di pratiche di Rsi o di welfare aziendale. L’iniziativa è inserita nel progetto “PerCoRSI in Fvg 2 – Percorsi per la salute, la sicurezza e la qualità della vita lavorativa in Friuli Venezia Giulia” con capofila Ires Fvg e 35 partner tra enti di formazione e parti sociali. Un intervento cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 luglio 2021) Ires Fvg capofila. Rosolen: «Valorizzare modelli di sviluppo sostenibile» È stato pubblicato ilper l’assegnazione di riconoscimenti a favore di imprese regionali che si siano distinte in tema di applicazione delle procedure die salute dei lavoratori e nell’adozione di pratiche di Rsi o di welfare aziendale. L’iniziativa è inserita nel progetto “PerCoRSI in Fvg 2 – Percorsi per la salute, lae la qualità della vita lavorativa in Friuli Venezia Giulia” con capofila Ires Fvg e 35 partner tra enti di formazione e parti sociali. Un intervento cofinanziato dal Fondoeuropeo nell’ambito ...

