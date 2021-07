Responsabilità sociale d’impresa e sicurezza sul lavoro: bando per premiare le aziende virtuose (Di sabato 17 luglio 2021) Ires Fvg capofila. Rosolen: «Valorizzare modelli di sviluppo sostenibile» È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di riconoscimenti a favore di imprese regionali che si siano distinte in tema di applicazione delle procedure di sicurezza e salute dei lavoratori e nell’adozione di pratiche di Rsi o di welfare aziendale. L’iniziativa è inserita nel progetto “PerCoRSI in Fvg 2 – Percorsi per la salute, la sicurezza e la qualità della vita lavorativa in Friuli Venezia Giulia” con capofila Ires Fvg e 35 partner tra enti di formazione e parti sociali. Un intervento cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 luglio 2021) Ires Fvg capofila. Rosolen: «Valorizzare modelli di sviluppo sostenibile» È stato pubblicato ilper l’assegnazione di riconoscimenti a favore di imprese regionali che si siano distinte in tema di applicazione delle procedure die salute dei lavoratori e nell’adozione di pratiche di Rsi o di welfare aziendale. L’iniziativa è inserita nel progetto “PerCoRSI in Fvg 2 – Percorsi per la salute, lae la qualità della vita lavorativa in Friuli Venezia Giulia” con capofila Ires Fvg e 35 partner tra enti di formazione e parti sociali. Un intervento cofinanziato dal Fondoeuropeo nell’ambito ...

Ultime Notizie dalla rete : Responsabilità sociale Sbarra "Patto sociale, avanti con l'ingresso dei lavoratori nei board" Le associazioni datoriali devono fare di tutto per riportare queste aziende nel tracciato della responsabilità sociale. Allo stesso tempo il premier Draghi deve attivare subito a Palazzo Chigi il ...

E' necessario cominciare a guardare lontano - di Guido Puccio ...una "revisione del mandato delle istituzioni internazionali come il Fondo Monetario e la Banca Mondiale per assumere responsabilità nella erogazione di beni pubblici globali con forte impatto sociale"...

