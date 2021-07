Renato Zero stupisce i fan: “Aspetto il tuo ritorno” (Di sabato 17 luglio 2021) Grande attesa per l’incredibile artista romano Renato Zero, i fan scalpitano dalla voglia di rivederlo sul palco a regalare emozioni come solo lui sa fare L’interprete di grandi successi come… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 17 luglio 2021) Grande attesa per l’incredibile artista romano, i fan scalpitano dalla voglia di rivederlo sul palco a regalare emozioni come solo lui sa fare L’interprete di grandi successi come… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

DarioLuca4 : RT @arcobalengo: Alla radio Renato Zero canta 'Il triangolo no'. Mio figlio: 'Per triangolo intende la figa?'. SIPARIO - loremmall : RT @arcobalengo: Alla radio Renato Zero canta 'Il triangolo no'. Mio figlio: 'Per triangolo intende la figa?'. SIPARIO - arcobalengo : Alla radio Renato Zero canta 'Il triangolo no'. Mio figlio: 'Per triangolo intende la figa?'. SIPARIO - RADIOEFFEITALIA : Renato Zero - Sorridere sempre - sonikmusicnet : Ora in onda: RENATO ZERO - CHE BELLA LIBERTA' -