Reggio Calabria ferma le firme per il referendum eutanasia: «Tratta temi in contrasto con la religione» (Di sabato 17 luglio 2021) Il comune di Reggio Calabria nega il permesso per il tavolino di raccolta firme per il referendum sull'eutanasia perché «Tratta temi antitetici ai dogmi religiosi». Lo fa sapere l'attivista e politico Marco Cappato su Twitter, a cui il municipio ha negato la concessione di piazza San Giorgio per la raccolta firme dell'associazione "Luca Coscioni". L'assessora alle attività produttive della cittadina Irene Calabrò nega tutto e parla di un disguido generato dagli uffici comunali. Non solo, Calabrò invita l'esponente radicale a una visita in città.

_Carabinieri_ : #Carabinieri Reggio Calabria disarticolano sodalizio 'ndranghetista operante nel settore del narcotraffico e attivo… - stanzaselvaggia : A Siderno, in provincia di Reggio Calabria, il giorno della finale dell’Europeo il centro vaccinale va in vacanza. - BrunaGueze : RT @marcocappato: 'Tratta argomenti antitetici ai dogmi religiosi': con questa motivazione il Comune di Reggio Calabria nega il permesso pe… - miche_simonetti : RT @marcocappato: 'Tratta argomenti antitetici ai dogmi religiosi': con questa motivazione il Comune di Reggio Calabria nega il permesso pe… - annaconcetta48 : @CarloCalenda @gio551 Il comune di Reggio Calabria va commissariato per imbecillita'! -