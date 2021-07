Referendum eutanasia, Cappato a Genova per spingere le firme: “Cartabia tolga il veto sulla firma digitale, contagi stanno risalendo” (Di sabato 17 luglio 2021) Marco Cappato era a Genova per spingere la raccolta firme legata al Referendum sul rendere possibile il fine vita legale in Italia: “Vogliamo dare libertà alle persone fino alla fine. La politica sono 37 anni che non fa nulla, facciamolo noi cittadini. Faccio un appello agli avvocati, perché si mettano a disposizione per autenticare le firme, e alla ministra Cartabia, affinché tolga il veto a raccogliere le firme in modo digitale ora che i contagi stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Marcoera aperla raccoltalegata alsul rendere possibile il fine vita legale in Italia: “Vogliamo dare libertà alle persone fino alla fine. La politica sono 37 anni che non fa nulla, facciamolo noi cittadini. Faccio un appello agli avvocati, perché si mettano a disposizione per autenticare le, e alla ministra, affinchéila raccogliere lein modoora che i...

stebellentani : Ho firmato con convinzione per il 'Referendum Eutanasia Legale'. L'ho fatto perché è una norma di civiltà, e perché… - petergomezblog : Eutanasia legale, al via i referendum days: 500 banchetti in tutta Italia per raccogliere firme. Aderiscono Fedez,… - marcocappato : Finché si scherza si scherza, ma sull'eutanasia per essere seri si firma il referendum: - NelaNonna : RT @stanzaselvaggia: Oggi sono andata a firmare per il referendum sull’eutanasia legale. Io sono andata al Municipio 8, qui potete scoprire… - AndShehu : Questa la lettera che hanno ricevuto i nostri attivisti di Reggio Calabria quando hanno fatto richiesta al comune p… -