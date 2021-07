Red Dead Redemption 2 ha un leak che suggerisce l' arrivo di nuove modalità

Leggi su eurogamer

(Di sabato 17 luglio 2021) Un recentedi Red2 potrebbe aver portato alla luce l'di una nuova e misteriosa, molto probabilmente destinata a RedOnline. Secondo quanto riportato dal dataminerWildBrick142 e dall'insider di Rockstar Games, Tez2, pare che all'interno del codice sorgente di RDR2 siano presenti delle particolari stringhe di codice dedicate ad unainedita, identificata come "Call to Arms". In cosa consista questanon è possibile saperlo, ma le prime ipotesi punterebbero su una survival mode, ...