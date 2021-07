'Real Madrid, Varane al Manchester United per 58 milioni' (Di sabato 17 luglio 2021) Madrid - Raphael Varane è pronto per il passaggio dalla Liga alla Premier. Il centrale francese infatti sta per lasciare il Real Madrid per firmare un contratto di 5 anni con il Manchester United . Lo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021)- Raphaelè pronto per il passaggio dalla Liga alla Premier. Il centrale francese infatti sta per lasciare ilper firmare un contratto di 5 anni con il. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid 'Real Madrid, Varane al Manchester United per 58 milioni' MADRID - Raphael Varane è pronto per il passaggio dalla Liga alla Premier. Il centrale francese infatti sta per lasciare il Real Madrid per firmare un contratto di 5 anni con il Manchester United . Lo riportano gli spagnoli di ABC, secondo i quali i due club hanno già trovato un accordo per il trasferimento del 28enne ...

