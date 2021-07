Real Madrid, Varane a un passo dal Manchester United: operazione da 58 milioni (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo aver sborsato quasi 100 milioni per assicurarsi Jadon Sancho, il Manchester United è pronto a staccare un altro assegno non indifferente. Questa volta la cifra sarà di 58 milioni di euro ed il destinatario il Real Madrid. Raphael Varane ha infatti le valigie in mano ed è a un passo dai red devils. Per il difensore francese è pronto un contratto quinquennale ed un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Quasi il doppio di quanto offrivano gli spagnoli (“solo” 7 milioni) per il rinnovo. Varane si ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo aver sborsato quasi 100per assicurarsi Jadon Sancho, ilè pronto a staccare un altro assegno non indifferente. Questa volta la cifra sarà di 58di euro ed il destinatario il. Raphaelha infatti le valigie in mano ed è a undai red devils. Per il difensore francese è pronto un contratto quinquennale ed un ingaggio da 12di euro a stagione. Quasi il doppio di quanto offrivano gli spagnoli (“solo” 7) per il rinnovo.si ...

PSG, il rapporto con Mbappè scricchiola. Il Real pronto all'assalto Mbappè non si è ancora ripreso dal rigore sbagliato contro la Svizzera e medita di lasciare Parigi: il Real è pronto all'assalto Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Kylian Mbappè starebbe meditando seriamente di lasciare il Paris Saint Germain. Il giocatore è stato visto ancora molto provato ...

Calcio & business | Real Madrid, tagli da 295 milioni per far fronte all'emergenza Covid-19 Il Sole 24 ORE Real Madrid, Varane a un passo dal Manchester United: operazione da 58 milioni Raphael Varane vicinissmo al Manchester United. Nelle casse del Real Madrid 58 milioni di euro. Per il francese contratto di cinque anni, 12 milioni a stagione.

