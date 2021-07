Rassegne, al Festival Colline Salernitane luce sui misteri italiani col libro inchiesta di Michele Santoro (Di sabato 17 luglio 2021) Mafia e antimafia, politica e potere, informazione e depistaggi, vicende personali e derive sociali si intrecciano nel libro-inchiesta “Nient’altro che la verita’” del giornalista, conduttore e autore televisivo Michele Santoro, che sara’ protagonista – mercoledi’ 21 luglio (ore 20.30) – della terza serata del “Festival delle Colline Mediterranee” nell’anfiteatro della Tenuta dei Normanni di Salerno. Michele Santoro con le sue inchieste. si sottolinea in una nota, ha raccontato trent’anni di storia italiana. Ad introdurre la presentazione sara’ il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) Mafia e antimafia, politica e potere, informazione e depistaggi, vicende personali e derive sociali si intrecciano nel“Nient’altro che la verita’” del giornalista, conduttore e autore televisivo, che sara’ protagonista – mercoledi’ 21 luglio (ore 20.30) – della terza serata del “delleMediterranee” nell’anfiteatro della Tenuta dei Normanni di Salerno.con le sue inchieste. si sottolinea in una nota, ha raccontato trent’anni di storia italiana. Ad introdurre la presentazione sara’ il ...

