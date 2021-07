Rapid Bucarest-Chindia Targoviste (domenica 18 luglio, ore 20): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 17 luglio 2021) Seconda gara domenicale in programma il Liga I romena e il neopromosso Rapid Bucarest esordisce sul campo del Chindia Targoviste. Per i ferrovieri un lieto ritorno in massima serie, a distanza di sei anni dall’ultima apparizione e con tutti i titoli per essere il legittimo erede dello storico club della capitale. Merito dell’allenatore Iosif e di una dirigenza che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 17 luglio 2021) Seconda garale in programma il Liga I romena e il neopromossoesordisce sul campo del. Per i ferrovieri un lieto ritorno in massima serie, a distanza di sei anni dall’ultima apparizione e con tutti i titoli per essere il legittimo erede dello storico club della capitale. Merito dell’allenatore Iosif e di una dirigenza che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Rapid Bucarest Rapid Bucarest-Chindia Targoviste (domenica 18 luglio, ore 20): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting Rapid Bucarest - Chindia Târgoviste Campionato rumeno – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Calcio tra Rapid Bucarest e Chindia Târgoviste. La partita è in programma il 18 luglio 2021 alle 20:30. La nostra diretta ti offre ...

