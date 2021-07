Ramsey Juventus, “Sportmediaset”: nuova idea di scambio col Barça (Di sabato 17 luglio 2021) Ramsey Juventus – Aaron Ramsey, arrivato da Londra come uno dei migliori centrocampisti della Premier, ha fin qui deluso le aspettative. Troppi guai fisici che lo hanno condizionato e di fatto adesso può lasciare la Juventus. Sotto la guida di Sarri e Pirlo non è riuscito ad essere costante, tanto da diventare quasi un peso per la società, visto l’alto ingaggio che percepisce. Ramsey Juventus, possibile scambio col Barcellona Cherubini sta dunque pensando ad una sua possibile cessione e nelle ultime ore è spuntata pista affascinante. Spunta di fatto una ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 luglio 2021)– Aaron, arrivato da Londra come uno dei migliori centrocampisti della Premier, ha fin qui deluso le aspettative. Troppi guai fisici che lo hanno condizionato e di fatto adesso può lasciare la. Sotto la guida di Sarri e Pirlo non è riuscito ad essere costante, tanto da diventare quasi un peso per la società, visto l’alto ingaggio che percepisce., possibilecol Barcellona Cherubini sta dunque pensando ad una sua possibile cessione e nelle ultime ore è spuntata pista affascinante. Spunta di fatto una ...

Advertising

GoalItalia : Occasione per Fagioli, il rilancio di Ramsey ?? Le alternative di Allegri senza Arthur ?? - sportface2016 : #Juventus, accelerata per #Pjanic: #Ramsey può rientrare nell’operazione - FI69interista : @perchetendenza @Gazzetta_it Ri ricca plusvalenza reciproca in vista ... #pjanic #ramsey #Juventus #barcellona #Calciomercato #17luglio - Cucciolina96251 : RT @Pasky973: Scambio #Ramsey per #Pjanic... Io firmerei subito. #Juventus #Barcellona #Calciomercato - Pasky973 : Scambio #Ramsey per #Pjanic... Io firmerei subito. #Juventus #Barcellona #Calciomercato -