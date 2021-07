Rai | Anzaldi Iv | Per tg Fuortes valuti direttori esterni di garanzia

Advertising

È quanto dichiara il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, Michele, in un'intervista a 'Globalist'. Alla domanda se la nomina di direttori esterni non ...Onorevole, la leader Fdi Giorgia Meloni continua a tirare in ballo il presidente Mattarella dopo che il candidato Fdi per il Cdaè rimasto fuori. È tollerabile? "SullaGiorgia Meloni ha subito ...Onorevole Anzaldi, la leader Fdi Giorgia Meloni continua a tirare in ballo il presidente Mattarella dopo che il candidato Fdi per il Cda Rai è rimasto fuori. È tollerabile? "Sulla Rai Giorgia Meloni ...Giorgia Meloni "continua a sbagliare bersaglio lanciando accuse fuori luogo sulla Rai: se la prenda con se stessa, ha sbagliato tutto".