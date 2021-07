Raffaella Carrà mai vista così: la FOTO che lascia senza respiro (Di sabato 17 luglio 2021) Ormai fa parte delle leggende, Raffaella Carrà. Ed anche se sono già diversi giorni che non c’è più, spunta qualcosa di bello sul suo conto. Continuano, a giorni e giorni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 17 luglio 2021) Ormai fa parte delle leggende,. Ed anche se sono già diversi giorni che non c’è più, spunta qualcosa di bello sul suo conto. Continuano, a giorni e giorni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

chetempochefa : È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. - chetempochefa : “Qui in Italia mi chiamano ‘la Carrà’, in Spagna sono ‘Raffaella’. È carino, no?” Rivediamo a #CTCF da @fabfazio… - Corriere : Madrid ha deciso di dedicare una piazza in centro a Raffaella Carrà: «Merita questo e... - RoccoOriginal1 : RT @beatrice_tom: SECONDO VOI CHI E' MALATO DI CANCRO AI POLMONI CERCA DI TORNARE A LAVORARE??? A SETTEBRE 2021 ERA PREVISTO IL RITORNO IN… - GHERARDIMAURO1 : Dai un'occhiata al video di Ale Tutto Raffaella Carrà! #TikTok -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà Tra i numeri civici 43 e 45 di Calle Fuencarral di Madrid ci sar una piazza dedicata a Raffaella ...

Il Rimini Summer Pride 2021 dedicato a Raffaella Carrà Il programma prevede una passeggiata a Marina Centro di Rimini dedicata a Raffaella Carrà, lo slogan sarà infatti 'Facciamo rumore'. 'Il rumore dei sentimenti, degli amori che esplodono, degli occhi ...

