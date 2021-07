Quanto la superstizione può influenzare la nostra fede? (Di sabato 17 luglio 2021) E’ uno degli atteggiamenti incoerenti nei quali spesso scivola un cristiano, e che lo allontana da un autentico cammino di fede. Pregare solo per ottenere qualcosa, portare con se il Rosario o l’immaginetta di un santino perché “ci portino fortuna” per una certa situazione, passare in chiesa solo se abbiamo bisogno. La superstizione tocca e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 17 luglio 2021) E’ uno degli atteggiamenti incoerenti nei quali spesso scivola un cristiano, e che lo allontana da un autentico cammino di. Pregare solo per ottenere qualcosa, portare con se il Rosario o l’immaginetta di un santino perché “ci portino fortuna” per una certa situazione, passare in chiesa solo se abbiamo bisogno. Latocca e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Quanto la superstizione può influenzare la nostra fede? - kasparovskarpov : Ma quanto sono sciocchi e ignoranti al governo? Sentendoli parlare si capisce che la scienza è una perfetta sconosc… - NicoleVenturin7 : @ipertao mamma mia ma la gente quanto può essere frustrata per andare in privato a scrivere cattiverie per una cosa… -