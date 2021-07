Quanti sono davvero i No Vax in Italia? Meno di quanti pensiamo: i dati dell’Università di Milano (Di sabato 17 luglio 2021) La campagna vaccinale, in Italia, è ancora lontana da permettere il raggiungimento dell’immunità di gregge contro il Coronavirus. Al 17 luglio, solo il 48,70 % della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Ma è altrettanto vero che i dati sono in linea con quelli degli altri Paesi europei. E l’Università degli Studi di Milano, attraverso la ricerca ResPOnsE Covid-19 del Laboratorio Sps Trend, prova a sfatare un mito: non esisterebbe un allarme no vax. Anzi, la percentuale di nettamente contrari al farmaco biologico, così come il numero di scettici, si è ridotto significativamente da dicembre 2020 a ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) La campagna vaccinale, in, è ancora lontana da permettere il raggiungimento dell’immunità di gregge contro il Coronavirus. Al 17 luglio, solo il 48,70 % della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Ma è altrettanto vero che iin linea con quelli degli altri Paesi europei. E l’Università degli Studi di, attraverso la ricerca ResPOnsE Covid-19 del Laboratorio Sps Trend, prova a sfatare un mito: non esisterebbe un allarme no vax. Anzi, la percentuale di nettamente contrari al farmaco biologico, così come il numero di scettici, si è ridotto significativamente da dicembre 2020 a ...

