Quanti postumi lascia il Covid? Uno studio ne ha censiti 203 in 10 organi diversi (Di sabato 17 luglio 2021) Dalla Gran Bretagna lo studio più ampio sui sintomi del long Covid, che colpisce a tutte le età. Spossatezza e mancanza di fiato sono gli strascichi più diffusi, ma una percentuale altissima di guariti (l'85%) soffre di problemi cognitivi e neurologici, dalla perdita di memoria... Leggi su repubblica (Di sabato 17 luglio 2021) Dalla Gran Bretagna lopiù ampio sui sintomi del long, che colpisce a tutte le età. Spossatezza e mancanza di fiato sono gli strascichi più diffusi, ma una percentuale altissima di guariti (l'85%) soffre di problemi cognitivi e neurologici, dalla perdita di memoria...

