Quante persone ricoverate in Italia dopo il vaccino? I numeri di deceduti e ricoverati tra i vaccinati nel report dell’ISS

L'ultimo report sul Coronavirus pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità è a dir poco preoccupante, a maggior ragione data la velocità con cui la variante Delta si sta diffondendo. Tantissimi Italiani non hanno ricevuto neppure la prima dose del vaccino anti Covid. In molti non vogliono farlo, altri invece aspettano la fine delle vacanze: il punto è che però la mutazione non aspetta. La variante Delta, infatti, riesce ad attaccare anche le persone coperte dal vaccino (solo con prima dose).

Ultime Notizie dalla rete : Quante persone Pavullo, il candidato sindaco Venturelli: 'Arriverò al ballottaggio' Veniamo alla domanda forse più attesa: quante possibilità ha Davide Venturelli di diventare il ... perché se da un lato le elezioni si devono vincere, dall'altro occorre avere persone capaci e ...

Addio a Debora, Bienno in lacrime per mamma - coraggio Il sindaco ha anche parole di conforto: "Da lassù Debora vedrà quante persone le vogliono bene e ci aiuterà con il tempo a lenire il dolore dei famigliari ed anche il nostro". In segno di lutto gli ...

Mascherine in caso di assembramento, ma l'obbligo dopo quante persone scatta? Le regole ilmessaggero.it Roma, festeggiamenti per Italia-Inghilterra, ecco i primi due cluster: "Decine di ragazzi contagiati" (fotogramma) Per quanto riguarda la partita della semifinale ... dopo quello del Casaletto con 91 persone positive e altre 40 persone sotto osservazione. Parliamo del focolaio sviluppatosi ...

Covid-19 in provincia di Latina, oggi 7 nuovi casi Una persona è deceduta. Sono 68 le persone guarite nelle ultime 24 ore, un ricovero e 5186 i vaccini somministrati. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della Asl di Latina che alleghiamo. Nel ...

