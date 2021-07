Puglia | maltempo | oggi allerta Novantatre millimetri di pioggia in sei ore | codice rosso per Ischitella e Rodi Garganico Protezione civile | previsioni meteo | temporali e possibili grandinate

(Di sabato 17 luglio 2021) Il bollettino di aggiornamento, con immagine diffusa dal dipartimento delladella, è stato emesso alle 4,20. Alle 6,01 rilevati 93di pia dalla mezzanotte super l’interaconarancione per Gargano e Tremiti (salvo l’aggiornamento di cui si è detto) e giallo per il resto della regione.. Temperature in ...

Advertising

TgrRaiPuglia : Tre giorni di maltempo su tutta la Puglia - TGR Puglia - NoiNotizie : #Puglia, maltempo: codice arancione dal foggiano alla valle d'Itria fino a notte. Protezione civile, previsioni met… - AnsaPuglia : Maltempo: temporali su Gargano, allagati box e strade. Al momento non si registrano incidenti o feriti #ANSA - LecceSette : Il maltempo scivola verso Sud, primi fenomeni estremi: tornado in Puglia - TeleAppula : Maltempo: temporali su Gargano, allagati box e strade -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo

Nel weekend ilsi concentrerà al Centro/Sud. Oggi, sabato 17 luglio , avremo violenti ... Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise e Campania, in estensione nel pomeriggio anche a, Basilicata, ......della Difesa opera in Belgio alla ricerca della popolazione dispersa a causa del forte. ... con alcune aree nelle Marche, in Abruzzo e indove le precipitazioni risulteranno ...Il ciclone che ha messo in ginocchio la Germania e il Belgio ora si sta spostando verso l'Italia. Moltissime zone di questi due Paesi sono state travolte dalla furia dei corsi ...Che tempo farà domani? Secondo le previsioni di domenica 18 luglio, ci sarà ancora maltempo al Sud con nubifragi soprattutto sul Nord della Puglia, ...