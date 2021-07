Puglia, maltempo: allerta, codice arancione dal foggiano alla valle d’Itria fino a notte Protezione civile, previsioni meteo. Gargano: stamattina disagi ed allagamenti. Operatori turistici garganici: si può raggiungere la Puglia in tutta tranquillità (Di sabato 17 luglio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalle 14 odierne per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte Protezione civile. Il secondo ... Leggi su noinotizie (Di sabato 17 luglio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità dalle 14 odierne per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sucentro-settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte. Il secondo ...

