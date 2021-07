PSG, Hakimi salta l’amichevole: l’ex Inter è positivo al Coronavirus (Di sabato 17 luglio 2021) Achraf Hakimi è risultato positivo al Coronavirus e ha saltato la prima amichevole con la nuova maglia del PSG Leggi su mediagol (Di sabato 17 luglio 2021) Achrafè risultatoale hato la prima amichevole con la nuova maglia del PSG

Ultime Notizie dalla rete : PSG Hakimi Psg, Hakimi positivo al Coronavirus: in isolamento PARIGI (FRANCIA) - Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid ed è stato quindi messo in isolamento. L'ex calciatore dell'Inter non parteciperà all'amichevole contro lo Chambly in programma oggi al Camp des ...

Hakimi salta l'amichevole con il Psg: è positivo al Covid Neanche il tempo di arrivare a Parigi e di presentarsi alla sua nuova squadra, il ovvio, che Achraf deve saltare la prima amichevole perché positivo al . Non è la prima volta per il terzino marocchino,...

Hakimi salta l'amichevole con il Psg: è positivo al Covid ilmessaggero.it Psg, Hakimi salta l'amichevole: l'ex Inter è positivo al Covid Neanche il tempo di arrivare a Parigi e di presentarsi alla sua nuova squadra, il Paris Saint Germain ovvio, che Achraf Hakimi deve saltare la prima ...

Hakimi positivo al Coronavirus: salta amichevole con il Psg PARIGI (FRANCIA) - L'ex calciatore dell'Inter Achraf Hakimi è risultato positivo al Coronavirus ed è stato messo in isolamento. Neanche il tempo di arrivare a Parigi e il nuovo giocatore del Psg deve ...

