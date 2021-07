Psg, Hakimi positivo al Coronavirus: in isolamento (Di sabato 17 luglio 2021) PARIGI (FRANCIA) - Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid ed è stato quindi messo in isolamento. L'ex calciatore dell'Inter non parteciperà all'amichevole contro lo Chambly in programma oggi al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) PARIGI (FRANCIA) - Achrafè risultatoal Covid ed è stato quindi messo in. L'ex calciatore dell'Inter non parteciperà all'amichevole contro lo Chambly in programma oggi al ...

