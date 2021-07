PS4 Euros | l’Italia è pronta al debutto Il CT InsideFrezeR | “Vogliamo superare il girone”

(Di sabato 17 luglio 2021) Prende il via oggi l’avventura della Nazionale azzurra ai PS4della Virtual Pro Gaming. Come noto,è stata inserita nel Gruppo 2, dove se la vedrà Turchia, Svizzera e Scozia. Nella giornata di oggi, alle 20:30, la Nazionale azzurra debutterà contro la squadra turca, mentre alle 21si scontrerà con la Svizzera. Il terzo match contro la Scozia è invece in programma il 24 luglio alle ore 20:30. L’esordio azzurro non sarà semplicissimo, dato che la Turchia è considerata una formazione ostica: tuttavia, l’obiettivo delè chiaramente quello diil, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Euros

Zazoom Blog

A 2,99 euro (il prezzo al quale sono proposti tutti i giochi qui menzionati) ci sono anche Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux, tra gli sparatutto in prima persona più affascinanti degli ultimi ...Una volta effettuato l’accesso a Steam Deck avrete a disposizione l’intera libreria di Steam, come foste su un vero e proprio personal computer casalingo. ed Everybody’s Gone to the Rapture. Anche Dea ...