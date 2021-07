Proia al Vicenza: tutto fatto per il nuovo centrocampista di Di Carlo (Di sabato 17 luglio 2021) Nella corsa a Federico Proia è il Vicenza a spuntarla sul Brescia. Per la gioia di Domenico Di Carlo. Il centrocampista ormai ex Cittadella arriva in biancorosso dopo che le due società hanno raggiunto un accordo di massima per il suo trasferimento. Il ragazzo resta in Veneto, ma cambia colori: dopo aver sfiorato la Serie A con i granata, il romano si accaserà nel suo nuovo club per tentare, nuovamente, l’assalto alla massima serie. Il Vicenza, con l’acquisto di Proia, lancia la sua candidatura almeno per la zona playoff. Proia al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Nella corsa a Federicoè ila spuntarla sul Brescia. Per la gioia di Domenico Di. Ilormai ex Cittadella arriva in biancorosso dopo che le due società hanno raggiunto un accordo di massima per il suo trasferimento. Il ragazzo resta in Veneto, ma cambia colori: dopo aver sfiorato la Serie A con i granata, il romano si accaserà nel suoclub per tentare, nuovamente, l’assalto alla massima serie. Il, con l’acquisto di, lancia la sua candidatura almeno per la zona playoff.al ...

