Primo caso di coronavirus al Villaggio Olimpico | non è un atleta

Il Primo caso di coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di Tokyo, quando mancano solo sei giorni all'inizio dei Giochi: lo hanno reso noto oggi gli organizzatori. C'è stata una persona nel Villaggio. È stato il Primo caso nel Villaggio che è stato segnalato durante i test" ha detto Masa Takaya, il portavoce del comitato organizzativo delle Olimpiadi. Le autorità non hanno reso nota l'identità della persona, che è stata portata in un hotel e messa in isolamento, ha spiegato il portavoce. Da parte sua la presidente di Tokyo ...

Ultime Notizie dalla rete : Primo caso Olimpiadi Tokyo, primo caso di coronavirus nel villaggio atleti Primo caso di coronavirus nel villaggio degli atleti a meno di una settimana dall'inizio dei Giochi più travagliati di sempre. La persona positiva, di cui si sa solo che non sarebbe un atleta ma nient'...

